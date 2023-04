Football : ces records que Rodez peut battre avant la fin de saison

L’objectif principal de la fin de saison des Ruthénois est d’obtenir le maintien, dont ils se sont rapprochés en battant Laval (1-0), samedi 15 avril. Ils peuvent aussi améliorer certaines références du club au sein de la division qu’il fréquente depuis 2019.

Meilleur classement : 15

À la lutte pour le maintien lors de ses trois premières saisons en L2, le Raf a réussi à sauver sa peau en terminant dans le dernier quart du tableau. Avec dans le meilleur des cas une 15e place, en 2020-2021. Actuellement 13es, les hommes de Didier Santini sont en mesure de faire mieux.

Nombre de points :43

Lors des deux derniers exercices, les Ruthénois ont à chaque fois cumulé 43 points. Il s’agit du meilleur total du club en L2 à poule unique, même si l’exercice 2019-2020, non terminé à cause du Covid, s’est achevé sur une moyenne de points par match légèrement supérieure (1,14 contre 1,13). Avec 37 unités, Rémy Boissier et ses partenaires sont là encore bien partis pour battre un record.

Meilleure attaque : 38

La saison la plus prolifique du Raf remonte à 2020-2021, avec 38 buts inscrits. Ce total semble être à la portée des sang et or, surtout s’ils confirment leur bonne forme offensive de ces dernières semaines. En ayant fait trembler les filets à 31 reprises cette saison, la formation aveyronnaise n’est qu’à une longueur du total de 2021-2022.

Victoires à l’extérieur : 5

Un record est déjà égalé. Victorieux à cinq reprises en déplacement, les Ruthénois ont fait aussi bien que tout au long de la saison dernière. Avec 20 points, ils ont établi leur meilleure campagne à l’extérieur dans cette division, alors qu’il leur reste encore quatre voyages.

A lire aussi : Football : "À une certaine époque, on n’y serait pas arrivé", les réactions après la victoire de Rodez face à Laval