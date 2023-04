Football : les Ruthénoises, de l'intérêt de marquer en premier

Même s’il elles savent se procurer des occasions, les sang et or n’ont pas souvent ouvert le score cette saison. Trouver le fond des filets en premier contre Montpellier, dimanche 16 avril (15 heures) à La Roque, pourrait leur donner de l’élan dans leur course au maintien en D1.

"Il nous faut être plus discipliné défensivement. Plus solide, pour retarder au maximum ce premier but (encaissé) et se donner la chance de mener au score. C’est ce qu’on va essayer de faire contre Montpellier." Deux jours avant de recevoir l’autre équipe occitane de l’élite (5e) dimanche 16 avril (15 heures) à La Roque, Mathieu Rufié, l’entraîneur des Rafettes (11es), pointait du doigt un fait important : même si elles marquent, les sang et or ne sont pas souvent les premières à le faire.

Et avant son coach, c’est la milieu de terrain formée à Montpellier Solène Champagnac qui avait mis ce point en lumière. "Il nous faut corriger ce qu’on a mal fait et continuer ce qu’on fait de bien depuis quelques semaines : on a une bonne dynamique, on arrive à marquer des buts, on arrive à se procurer des occasions." Elle ajoutait : "On doit moins se découvrir et surtout arriver à mener au score. On prend souvent les buts en premier. On arrive à revenir à égalité, mais il faut qu’on arrive à conclure les premières occasions qu’on a."

Un équilibre à trouver

En effet, sur les dix matches (en 18 journées) lors desquels elles ont marqué leurs 12 buts, les Rafettes n’ont ouvert le score que deux fois. La première, c’était contre Fleury le 16 octobre, jour où elles ont signé leur premier succès (2-1) de la saison. Et la deuxième, contre Soyaux le 10 février, pour une victoire (1-0) essentielle dans leur course au maintien. Toutes les autres fois, qu’elles aient gagné, perdu ou fait le nul, c’est en répondant à des réalisations adverses que les Ruthénoises ont trouvé le fond des filets.

Mais encore plus à quatre journées de la fin de saison, avec un petit point de retard sur le premier non relégable, Dijon, trouver l’équilibre entre protéger son but et s’attaquer à celui de l’adversaire est loin d’être évident. D’autant que leurs voisines montpelliéraines "ont des attaquantes qui aiment la profondeur, remarquait Champagnac. On va essayer de jouer au ballon sans trop se découvrir non plus, pour ne pas leur laisser l’opportunité de la prendre.".

En revenant sur la défaite (1-2) des siennes contre Reims il y a deux semaines, Rufié soulignait : "Le plus frustrant ça a été de rater le 2-1. Après, peut-être que moi, coach, j’aurais dû me satisfaire du 1-1, fermer un peu la boutique. Je ne sais pas." Et de continuer : "C’est un équilibre. Il nous manque un point. S’il nous en manque plus à un autre moment on n’aura pas de question à se poser. Aujourd’hui (vendredi), le point du nul suffit. Peut-être que dimanche il ne suffira plus ou peut-être qu’il suffira encore. "

Comme Dijon a perdu (0-2) son duel avec Le Havre samedi 15 avril, les Ruthénoises sont toujours bien à un point de s’extirper de la zone rouge. Et Laurie Cance et ses coéquipières sont maîtres de leur destin.

Le groupe Libourel, Sieber – Sévenne, Pierre-Louis, Hall, Sureau, Canon, Guellati, Bornes – Cance, Saunier, Bousquet, Barbance, Champagnac – Mze Issa, Stievenart, Lamontagne, Barrier.

C’est la décision de la mairie ruthénoise d’ouvrir les portes de Paul-Lignon au Rodez rugby qui a entraîné la délocalisation du match des Rafettes à Onet. Un choix qui a fait des remous du côté du Raf.