Estaing. L’anglais s’invite à la médiathèque

La médiathèque d’Estaing est heureuse de vous annoncer une nouveauté : "Estaing’s English conversation sessions" qui démarre jeudi 20 avril, à 19 heures, dans ses locaux.

Envie de mettre en pratique vos connaissances d’anglais de niveau B1 minimum, B1 égale comprendre les points essentiels dans une discussion sur des thèmes de la vie courante et savoir raconter un événement, participer à une discussion et répondre de façon cohérente. Alors ces rencontres anglophones dans un cadre culturel, cultivé et convivial sont faites pour vous.

Les séances interactives seront animées par une des bénévoles, enseignante et formatrice de langues étrangères, avec la participation de bénévoles anglophones. Il ne s’agit pas d’un cours d’anglais, mais de pratiquer la langue de Shakespeare qui est aussi celle de beaucoup de nos concitoyens anglophones résidant dans le secteur.

Un sujet sera proposé autour duquel les participants converseront : vie quotidienne et sociale, hobbies, habitat, voyages, lecture…

Ces ateliers sont libres d’entrée pour adhérents et non-adhérents, toutes les tranches d’âge sont invitées à participer.

La médiathèque a également aménagé un coin dédié aux livres en anglais à emprunter. D’autres ouvrages sont disponibles sur commande à la MDA.

Don’t be shy and just join the party, we’re looking forward to see you at our local library, place Annat à Estaing. Ne soyez pas timide et rejoignez simplement la fête, nous sommes impatients de vous voir à notre bibliothèque locale.