Rignac. Les collégiens de retour d’Alsace

Les 86 élèves de 3e du collège Georges-Rouquier sont revenus d’un séjour en Alsace. Ils ont pu découvrir le patrimoine culturel et historique mais aussi les institutions européenne et mémorielle grâce au programme établi par leurs professeurs d’histoire-géographie-EMC Pascal Erhard et David Gonçalves et de latin Naomi Kondé.

Dans le cadre de leur parcours citoyen, ils ont eu le privilège de se rendre au Parlement européen de Strasbourg au sein duquel un guide leur a expliqué l’architecture du bâtiment, leur a fait visiter l’hémicycle et leur a exposé le fonctionnement du Parlement.

Ensuite, le groupe a pu se rendre au Musée archéologique et a arpenté le cœur de Strasbourg ainsi que le quartier de la Petite-France.

Le lendemain matin, ils ont pu bénéficier d’une visite guidée du fort de Schœnenbourg et ainsi approfondir l’histoire de la ligne Maginot. Puis, l’après-midi, c’est avec grand intérêt et émotion que les élèves ont découvert le camp de concentration nazi et le Mémorial du Struthof.

Pour finir, ils sont allés visiter le mémorial du Vieil Armand, sa crypte, son autel, son cimetière militaire et le champ de bataille avec le reste des tranchées allemande et française : "Ce séjour pédagogique a eu pour objet de sensibiliser des jeunes achevant leur scolarité au collège à l’importance de la fréquentation du patrimoine historique et mémoriel pour leur construction personnelle" ont confié les enseignants.

Les professeurs organisateurs tiennent à remercier les collègues accompagnateurs, les familles, le FSE, l’APE, le ministère de la Défense ainsi que le conseil départemental de l’Aveyron qui leur ont permis de réaliser ce projet.