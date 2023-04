Cassagnes-Bégonhès. Les écoliers de Sainte-Marie et du secteur ont fêté le printemps par un temps de partage

"Le bonheur d’être ensemble", chant entonné à la sortie de l’église, résume la Journée de printemps du 11 avril à La Besse. Pour la 22e fois, plus de 180 élèves du réseau des écoles de Cassagnes, Réquista, La Selve et La Besse se sont donné rendez-vous sur les hauteurs de Villefranche-de-Panat. La journée a commencé par une célébration préparée par les enfants et leurs maîtresses, et animée par Bernard Molinier. Prières et chants autour du thème de l’espoir ont résonné dans l’église Notre-Dame. Puis, les enfants ont participé aux randonnées dans les campagnes environnantes. Et, après un repas partagé à la salle des fêtes, ils ont assisté au spectacle Cap’tain Bambou présenté par En votre Compagnie et ils sont rentrés dans leur école le cœur rempli de ce "bonheur d’être ensemble".