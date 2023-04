Rugby : Lévézou Ségala, prolonger le plaisir ou dire au revoir aux nombreux partants

Même s’ils ne sont plus maîtres de leur destin, les Ségalis, dont bon nombre d’éléments pourraient jouer leur dernier match dimanche 16 avril (15 heures) à Riom, ont une petite chance d’arracher la 6e place qualificative.

Si la victoire (28-21) d’il y a 15 jours face à Vichy avait été bonifiée, LSA aurait eu aujourd’hui, dimanche 16 avril, lors de l’ultime journée de la phase régulière, son destin en mains dans la course à la qualification. Mais avec ce point en moins, et donc pour l’heure en dehors du top 6, le club du Ségala conserve malgré tout encore une infime chance de terminer dans les clous.

Pour cela, il faudrait que les Lsanais performent à Riom et fassent mieux que trois des quatre autres équipes encore concernées par les 5es et 6es places, à savoir Belvès, Decazeville, Arpajon et Causse Vézère. " Nous ne nous intéresserons pas au score des autres, explique Ruan Lamprecht, l’un des tacticiens lsanais. Nous avons préparé cette rencontre du mieux possible. Nous allons jouer notre match. Après, on verra." Pour cette rencontre, le staff technique ségali a aligné son équipe type dans laquelle seul Frayssinhes sera laissé au repos et remplacé par Grugnier, faisant du même coup son retour. Comme à l’accoutumée, il y aura des rotations entre le banc et le XV de départ. Mais ce qu’il convient de noter, c’est que près d’un tiers des joueurs présents sur le terrain cet après-midi devraient jouer leur dernier match avec le LSA XV en cas de non-qualification.

Lallour et Miquel vers Rodez et Zerouali en Nationale ?

En effet, De Bancarel, Malpel, Geniez, Quarmouchi et Viala mettent un terme à leur carrière alors que d’autres comme Lallour et Miquel ont été contactés par leur club d’origine Rodez pour revenir. "Loin de nous l’idée de faire notre marché à LSA, nous avons uniquement contacté deux anciens Ruthénois pour savoir s’ils voulaient revenir. Cela n’ira pas plus loin et, à ce jour, rien n’est signé", explique Richard Pioch, l’un des coaches ruthénois.

Mais la liste des partants ne s’arrêterait pas là et les bruits de couloir sont nombreux en particulier ceux annonçant des contacts entre Bastien Zerouali, qui a éclaboussé de son talent la saison, et un club de Nationale. Affaire à suivre, alors que l’on sait également déjà depuis plusieurs semaines que les coaches Lamprecht et Veyrac seront remplacés par les revenants Giovannini et Gil. La fin (peut-être) d’une ère.