Rugby : pas de phases finales de Fédérale 2 pour Decazeville et Lévézou Ségala, Millau évite les barrages

Le rugby aveyronnais en a pris un coup dimanche 16 avril. Après l'élimination de Rodez par Rivesaltes (9-20) en barrages de Fédérale 3, Decazeville et Lévézou Ségala ont chuté pour leur dernier match de la phase régulière, dimanche 16 avril. Des défaites qui leur coûtent les phases finales de Fédérale 2. À Riom, malgré un essai non transformé de Bastien Zerouali dans les derniers instants, LSA n'a pu revenir sur les Auvergnats (33-24). Et dans le Lot-et-Garonne, c'est Decazeville qui s'est incliné (32-18) face à Monflanquin (3e), qui était déjà sûr d'être de la partie en phases finales. Les deux équipes aveyronnaises de la poule 4 de Fédérale 2 terminent le championnat, respectivement, à la 7e place pour Decazeville et à la 9e place pour LSA. Ce sont finalement Arpajon (5e), victorieux (17-27) à Nègrepelisse, et Belvès (6e), grâce au bonus défensif décroché contre Clermont-Cournon (27-32), qui se qualifient. Le classement final de la poule 4 de Fédérale 2. Repro CP Mais il y aura bien une formation du département lors de la prochaine étape. Dans la poule 3, Millau s'est imposé (12-18) à Prades. Ce qui permet aux Sud-Aveyronnais de conforter leur 2e place derrière Gaillac et d'éviter les barrages. Le classement final de la poule 3 de Fédérale 2. Repro CP