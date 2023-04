Onet-le-Château. Une belle histoire pour faire aimer les livres aux plus petits

Mercredi, les enfants ont investi le café culturel Le Krill, comme c’est le cas chaque mois et cette fois à l’invitation de la Compagnie "paroles de source".

Un joli conte, dont Numa est le petit héro, un petit héro qui pourrait aussi être l’un d’entre eux, en effet, Numa n’aime pas les livres, il les trouve ennuyeux…

Mais sa maman ne baisse pas les bras et l’emmène un jour à la bibliothèque !

Et on pourrait dire que c’est le déclic, car il va y vivre une étrange aventure qui l’amènera à rencontrer une sorcière pas si méchante que ça, à essayer d’ouvrir des livres qui brillent, à apprendre une chanson magique et bien d’autres péripéties encore. Au passage il lira des histoires du monde entier, et lorsque son aventure sera terminée, il aura complètement changé d’avis sur la lecture… Un pur bonheur et un grand moment de réflexion pour les loupiots, avant d’aller partager les jeux installés par la ludothécaire, pour prolonger ce joli moment.

Le prochain rendez-vous conte aura lieu le mercredi 10 mais à 15 heures au Krill, avec Véronique Girard qui leur contera "Le coffre qui tousse".