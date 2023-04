Manhac. Une randonnée ouverte aux sportifs en situation de handicap physique ou mental

Une randonnée s’est déroulée récemment autour du lac du Val de Lenne à Baraquevillee. Ce sont les comités départementaux de la randonnée pédestre et du sport adapté de l’Aveyron qui avaient donné rendez-vous à des sportifs en situation de handicap mental ou physique.

Deux parcours étaient proposés, soit 3 ou 7 km.

Ce bel après-midi printanier a regroupé 8 établissements de tout le département, Belmont-sur-Rance, Millau, Sévérac, Recoules et Baraqueville, soit 52 résidents et 16 éducateurs, et ce sont les adhérents du club de randonnée des Sentiers de Pays de Manhac qui ont accompagné ces sportifs et permis de partager de très bons moments d’échanges. La journée s’est terminée dans la convivialité autour de gâteaux confectionnés par les randonneurs manhacois.

Les deux organisatrices, Geneviève Fuertès présidente du comité départemental et Hélène Tichet, responsable du comité Sport adapté se sont réjouies de ce partenariat, et souhaitent que cette expérience se renouvelle afin qu’elle reste pérenne.

Un grand merci à tous les participants.

Marcher, découvrir, partager, de simples mots pour que chacun trouve sa place.