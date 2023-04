La première soirée des Battles de la 12ème saison de "The Voice" a notamment opposé ce samedi 15 avril, deux talents de l'équipe des Toulousains Bigflo et Oli : Elio, le rappeur de 19 ans, originaire de Najac et Nicoline.

Samedi 15 avril, le jeune rappeur aveyronnais originaire de Najac, en Aveyron, Elio, a été éliminé du programme de TF1, "The Voice", à l'issue de la première série de duels du célèbre télécrochet.

Les Toulousains Bigflo et Oli comme coachs

Ses coachs, les Toulousains Bigflo et Oli, avaient décidé pour cette première soirée d'élimination de l'associer à Nicolline sur un titre d'Orelsan et Angèle, "Evidemment".

Elio, 19 ans, avait brillé le 4 mars 2023 lors des auditions à l'aveugle en reprenant un titre méconnu de BigFlo et Oli : "Salope". Son interprétation avait alors ému les deux frères. Jusqu'à faire pleurer Bigflo.

C'est rare de m'avoir avec mes sons à moi

"En général, c’est rare de m’avoir avec mes sons à moi, mais je trouve que tu l’as dit avec une espèce d’urgence, une espèce de rage que nous, on n’a pas mise dans le texte. Donc déjà merci pour l’honneur que tu nous fais de la chanter", avait salué ce dernier lors du passage du jeune Najacois.

Quant à Nicoline, tout le monde se souvient de sa reprise de "Come back home" de Sofia Carson.

Elio, le rappeur observateur avait séduit ses deux coachs qu'il avait finalement choisis, mais aussi Zazie lors des auditions à l'aveugle qui s'était aussi retournée espérant recruter le jeune talent dans son équipe. Nicoline, au grain de voix si particulier qui poursuit donc l'aventure, avait elle aussi choisi, les deux rappeurs d'Occitanie.

"On sort tous les deux gagnants"

"Grâce à cette battle, on a partagé tellement de moments forts en émotions ensemble qu’on en a forgé une vraie amitié - et rien que pour ça, on en sort tous les deux gagnants", confient les deux jeunes chanteurs sur Instagram.

"On doit vous avouer que le choix de chanson n’est vraiment pas ce qu’on aurait espéré et imaginé parce que ça ne nous permet pas de montrer nos réelles capacités ni notre univers. Mais bon, on a pris ça comme un challenge et on a donné le maximum."

Un challenge relevé haut la main et salué par Bigflo et Oli, qui participent au programme de "TF1" pour la première fois. Elio, étudiant en Staps à Montpellier, a d'ailleurs eu l'honneur de pouvoir intégrer dans la reprise d'Orelsan et Angèle un couplet écrit par ses soins.

Si l'aventure "The Voice" s'arrête ici pour Elio, l’artiste poursuit sa jeune carrière - sous le nom d’Oley - sur scène et avec la sortie récente de son dernier titre "Multi’vers". Lui, qui a commencé à écrire et composer ses textes à l'âge de 12 ans. "Un besoin d'exulter", après le décès du père de son meilleur ami dans un incendie.