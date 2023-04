Aveyron : auteurs de 35 cambriolages depuis le début de l'année, deux jeunes hommes condamnés

Ils ont reconnu être impliqués dans 35 cambriolages et des affaires de recels en Aveyron, dans le Lot et Cantal depuis le début de l'année.

Depuis le début de l'année 2023, ils ont mené plus de 30 cambriolages dans le département, une série qui a principalement touché les commerces et les résidences principales dans l'Ouest Aveyron. Les deux auteurs s'en prenaient aux caisses enregistreuses, aux paquettes de cigarettes, à de l'outillage ou encore à des VTT.

Ils ont fini par être identifiés par les gendarmes de la brigade des recherches de Rodez "après des investigations poussées". Plusieurs semaines de surveillance ont mené jusqu'à l'interpellation des deux cambrioleurs à leur domicile dans le bassin grâce à l'intervention de la communauté de brigade de Marcillac-Vallon, la cellule d'identification criminelle, le peloton de surveillance et d'intervention de Rodez et la brigade de sûreté urbaine de Decazeville.

D'après nos informations, il s'agit de deux jeunes hommes âgés entre 20 et 30 ans.

24 et 18 mois d'emprisonnement

Les perquisitions menées par les forces de l'ordre ont permis de mettre la main sur plusieurs objets volés, ainsi que du matériel ayant servi pour les cambriolages : coupe boulon, pied de biche, cagoule...

Les deux voleurs ont reconnu être impliqués dans 35 cambriolages ainsi que des affaires de recels et d'escroquerie. Des faits perpétrés en Aveyron, dans le Lot et dans le Cantal.

Jugés en comparution immédiate, l'un des cambrioleurs a écopé de 24 mois d'emprisonnement (12 mois de détention à domicile et 12 mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans) et le second a été condamné à 18 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans. Les deux coupables devront indemniser les victimes.

Tous les biens retrouvés chez les cambrioleurs ont été restitués à leurs propriétaires.