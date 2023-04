Entraygues-sur-Truyère. Collecte des plastiques agricoles : les consignes de dépôt à respecter

Bien triés, les plastiques usagés seront recyclés. Attention : les déchets trop souillés ou mélangés seront refusés. La collecte ne se fera qu’en présence d’agriculteurs sur lesite durant toute la collecte. Le respect des consignes de dépôt (fixées par AdivaloRet détaillées ci-dessus) sera obligatoire : tout dépôt non conforme ainsi que tous les plastiques non listés seront refusés. Le réassort des saches pour l’année prochaine se fera lors de la collecte. Le Smictom Nord-Aveyron organise la collecte des "plastiques agricoles", de printemps, à la déchetterie d’Entraygues le mardi 23 mai de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h au Quai de transfert (ancienne décharge).

La collecte d’automne aura lieu au même endroit le mardi 24 octobre de 13 h 30 à 17 h.

Les films plastiques d’élevage : ceux à ensilage seront balayés et secs, pliés, roulés et ficelés. Ceux à enrubannage seront secoués, pliés et roulés en boule.

Les sacs plastiques à engrais et amendements seront vidés et à plat, et mis en fagot.

Les ficelles plastiques pour le conditionnement des fourrages, le palissage de vigne et d’horticulture seront propres et mises en sac. Les filets pour le conditionnement de balles rondes seront secoués et mis en sac. Les big bags seront vidés et pliés, et mis en fagot.