Réforme des retraites dès cet automne, plus de gendarmes, immigration... Que retenir du discours d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a pris la parole ce lundi soir après l'adoption de la réforme des retraites.

Dans un contexte social tendu et après trois mois de mobilisations dans les rues, la loi sur la réforme des retraites a été promulguée ce week-end. Les syndicats ne comptent pas en rester là et appellent à une forte journée de manifestations le 1er mai, ainsi qu'à soutenir toutes les actions et les grèves d'ici là.

La réforme s'appliquera cet automne

Le sujet des retraites a servi d'introduction lors de l'allocution du président de la République, ce lundi à partir de 20 heures. "Cette réforme est-elle acceptée ? À l’évidence : non", a consenti le chef de l'Etat, tout en confirmant que la réforme commencera à s'appliquer "progressivement à l'automne". Emmanuel Macron a continué de défendre le choix de "travailler plus longtemps et un peu plus" afin de ne pas "laisser le déficit s'accumuler".

Une rencontre avec les syndicats pour "un nouveau pacte de la vie au travail" ?

Emmanuel Macron a renouvelé son invitation pour rencontrer les syndicats ce mardi 18 avril, afin de lancer "un nouveau pacte de la vie au travail". Une proposition que l'intersyndicale a déclinée après la décision du Conseil constitutionnel, indiquant qu'elle refuserait de discuter avec l'exécutif avant le 1er mai.

Plus de gendarmes, remettre l'immigration sur la table

Le président de la République a annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie "dans nos campagnes", et a affirmé sa volonté de recruter "plus de 10 000 magistrats" avec l'objectif de s'atteler au chantier de "la justice et de l'ordre républicain".

Emmanuel Macron a aussi dit vouloir passer à la vitesse supérieure autour du sujet de l'immigration en renforçant "le contrôle de l'immigration illégale" et "tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays".

Meilleure rémunération pour les enseignants

Un mot du président pour les enseignants, qui seront "mieux rémunérés" dès la rentrée. "Les élèves seront davantage accompagnés en français et en mathématiques, comme pour les devoirs, et pratiqueront plus de sport à l'école, les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants absents".

100 jours pour faire un bilan ?

Sur les chantiers de l'école, de l'écologie et de l'immigration, Emmanuel Macron a dit se donner "100 jours, jusqu'au 14 juillet, pour agir au service de la France" et faire "un premier bilan".

Comment apaiser les colères ?

Il n'est pas certain que la prise de parole apaise les tensions. Ce lundi, de nombreux appels à descendre dans la rue pour des concerts de casseroles ont été lancés dans les grandes et moyennes villes du pays, notamment en Aveyron.

Deux journées de mobilisations sont prévues d'ici la fin du mois : le 20 avril au sein des cheminots et le 28 avril à l'appel de la CGT. L'intersyndicale espère également rassembler massivement le 1er mai, et pourrait annoncer d'autres dates de rassemblements avant cela.