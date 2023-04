Espalion. Encore quelques belles satisfactions pour les handballeurs

Si les seniors 2 filles ont cédé face à Millau et les moins de 15 filles à Toulouse les autres formations en lice ont "assuré".

Toujours dans le cadre de la poule haute seconde phase, les Seniors 2 du HBCE se déplaçaient à Saint-Affrique. Un derby aveyronnais toujours difficile à négocier. Avec leur équipe au complet, motivés et déterminés les Espalionnais rentraient dans le match le mieux possible en prenant le score rapidement pour atteindre la mi-temps sur le score sans appel de 20 à 8 en leur faveur. La seconde mi-temps avec toujours du sérieux et la même détermination sera à l’image de la première pour un score final de 43 à 13.

Belle perf des moins de 18 garçons à Nîmes

Bonne défense, de la solidarité, maîtrise totale de la partie, un total de 24 arrêts pour les deux gardiens, un bon pourcentage de réussite aux tirs ; l’ensemble du groupe est à féliciter car il conserve la deuxième place et reste toujours en lice pour la montée en excellence.

C’est à un horaire assez inhabituel (un dimanche à 16 heures) que cette formation se déplaçait face à une des pointures de la poule. Malgré un Damien en feu en début de match (5 arrêts sur les 6 premiers tirs), ce sont les locaux qui mènent le jeu. Les Espalionnais n’arrivent pas à se mettre en place sur leur point fort qu’est la défense. Le score sera de 16 à 14 à la mi-temps. Dès le début de la deuxième période, avec une défense retrouvée, un gardien toujours efficace (16 arrêts au total) et un adversaire moins affûté physiquement la tendance va s’inverser.

Belle victoire pour les seniors filles

En continuant à accélérer, les Espalionnais vont rapidement repasser en tête, puis creuser l’écart pour s’imposer 26 à 30 et garder l’assurance de terminer au moins deuxième et donc de disputer la demi-finale. La première place se jouera lors du dernier match le 13 mai contre Clermont-Salagou. C’est avec un effectif réduit que cette formation se déplaçait à Montauban. L’entame de match sera très serrée avec une défense solide pour les Espalionnaises mais des difficultés en attaque. Menée de 4 buts à la demi-heure de jeu, cette équipe a su montrer du caractère pour ne rien lâcher et revenir à 14-14 à la pause. Plus déterminées en seconde mi-temps elles vont prendre la fin de partie à leur compte et s’imposer 23-28. Une victoire de plus pour continuer à croire en la deuxième place.