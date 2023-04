La Loubière. Exposition François Lauras : les 13 et 14 mai à la Tour d’Ortholès

Le Foyer rural de Lioujas La Loubière propose aux créateurs amateurs de la commune d’exposer leurs œuvres le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai à la Tour d’Ortholès.

Ce sera la deuxième édition d’une exposition imaginée par le regretté François Lauras. Il avait sollicité l’appui du Foyer Rural pour assumer l’organisation d’une expérience inédite l’an dernier, en exprimant le souhait que la recette soit affectée à une aide pour l’Ukraine. La deuxième édition sera dédiée à François Lauras et son souhait de couplage pour une cause caritative sera à nouveau exaucée, au profit des Restos du Cœur. Tous les artistes et créateurs amateurs résidant sur la commune sont conviés à participer à cette exposition. Les inscriptions sont attendues pour assurer une organisation rigoureuse. Contacter Marie-Paule au 06 75 27 76 36 jusqu’au 20 avril dernier délai pour réserver un espace gratuit.