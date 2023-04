Feu dans les Pyrénées-Orientales : Gérald Darmanin évoque le "désastre" de l'incendie "le plus violent" pour un mois d'avril

L’incendie qui a parcouru dimanche 16 avril environ 950 hectares dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisé dans la nuit, annoncent les pompiers ce lundi 17 avril. Sur place, le ministre de l’Intérieur déplore" le "désastre" causé par "le plus grand feu de l’année à une date extrêmement précoce".

Un violent incendie s’est déclaré dimanche 16 avril entre les communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Il a ensuite été attisé par une forte Tramontane et jusqu’à 540 pompiers ont été mobilisés pour tenter d’y mettre fin.

Selon le dernier bilan de ce lundi matin, le feu maîtrisé mais pas fixé a ravagé plus de 1 000 hectares et a traversé la frontière espagnole.

Gérald Darmanin, s’est rendu sur place ce lundi en début de matinée pour saluer les sapeurs-pompiers et sapeurs sauveteurs mobilisés et dresser un premier bilan. En plus de cet incendie, le ministre de l’Intérieur dénombre "neuf autres départs de feu dans les Pyrénées-Orientales du fait de la sécheresse". Après avoir reconfirmé le nombre d’hectares touchés, Gérald Darmanin a déploré le "désastre écologique et touristique".

Le premier grand incendie de l’année...

Il s’agit du plus important incendie en France depuis le début de l’année 2023, qui s’est déclenché dans un département particulièrement touché par l’absence de précipitations et la sécheresse des sols.

... Le "plus violent" pour un mois d'avril

Serge Zaka, docteur en agro-climatologie à Montpellier, signale aussi sur sa page Twitter qu' "Avec 1000 ha brûlés, l'incendie des Pyrénées-Orientales à Cerbère est dorénavant de loin le plus violent incendie depuis le début des archives* en avril et même en mai !"

Le ministre de l’Intérieur a tenu à adresser un message de prévention au "moment où débute le plus grand feu de l’année à une date extrêmement précoce". "Sachant que 9 feux sur 10 sont d’origines humaines, que ce soit volontaire ou involontaire, j’appelle chacun à avoir un comportement responsable", a-t-il déclaré.

L'origine de l'incendie reste inconnue

"On ne sait toujours pas si le départ de l'incendie est volontaire, accidentel ou dû à de l'inattention", a de son côté déclaré Ermeline Malherbe, présidente du département des Pyrénées-Orientales, interrogée sur France Info sur l'origine de l'incendie, tout en rappelant le contexte d'extrême sécheresse, qui, quel que soit le scénario, a favorisé la propagation des flammes.

La sécheresse dans le département, liée au réchauffement climatique, provoque en effet déjà restrictions et tensions, quatre villages étant privés d’eau potable depuis vendredi alors que les agriculteurs, nombreux dans ce département producteur de fruits et légumes, craignent pour leur survie en ce début de printemps historiquement aride.