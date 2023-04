Incendie géant des Pyrénées-Orientales : 930 hectares brûlés, 300 personnes évacuées... Les images des dégâts

\ud83d\udd25\ud83c\udf33 #FeuDeForêt à Cerbère (66) : 4 #Canadair et 2 #Dash sont engagés en appui des 260 sapeurs-pompiers des @SDIS66, @SDIS34, @SDIS11OFFICIEL, @sdis09, @sdis31officiel et @SDIS81 mobilisés.

\ud83d\udce2 Restez vigilants et suivez les consignes de sécurité @Prefet66.pic.twitter.com/XH4HhLyPuU