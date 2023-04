La vie de Bernard Tapie sur Netflix : pourquoi la série s'attire les foudres de sa famille

La prochaine mini-série de Netflix inspirée de la vie de Bernard Tapie n’est pas du goût de la famille de l’ex-homme d’affaires, décédé en 2021 des suites d’un cancer.



Décédé le 3 octobre 2021, Bernard Tapie nourrit toujours les passions et suscite les polémiques. Alors qu’elle ne sera diffusée sur Netflix que le 13 septembre prochain, la série consacrée à Bernard Tapie fait déjà couler beaucoup d’encre.

Intitulée "Tapie", la mini-série Netflix sur la vie aux multiples facettes de celui qui fût souvent comparé au personnage d'Eugène de Rastignac dans le roman "Le Père Goriot" d'Honoré de Balzac, provoque en effet la colère de la famille de l’ancien ministre et président de l’Olympique de Marseille, laquelle n’avait pas donné son feu vert au projet.

Vendredi 14 avril sur Instagram, Netflix a partagé de nouvelles photos de sa série. Dans le postpromotionnel, l’homme d’affaires décédé d’un cancer est dépeint comme "businessman, homme politique, arnaqueur, patron de l’Olympique de Marseille, chanteur… ".

"L’irrespect n’a pas de limite"

Sa fille Sophie Tapie s'est offensée sur les réseaux sociaux du qualificatif "d’arnaqueur". " ’Tapie l’arnaqueur’. Sachant qu’il avait verbalisé avant sa mort qu’il était contre cette série… Comme quoi l’irrespect n’a pas de limite", a-t-elle déploré sur Instagram.

Bernard Tapie avait dit non au projet

Dominique, la veuve de Bernard Tapie, s’était elle aussi fendue d’une critique sur les ondes de RTL, en mars dernier : "La personne qui a fait cette série était venue voir Bernard et il lui avait dit ’Non, si quelqu’un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent’".

En 2021 dans Var Matin, Bernard Tapie s’était déjà exprimé contre ce projet peu de temps avant son décès : "Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. […] Emprunter mon nom, c’est un peu lourd", avait-il estimé.

Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie

La série portée par Tristan Séguéla, fils du publicitaire Jacques Séguéla, comptera Fabrice Luchini, Ophélia Kolb et Camille Chamoux dans les rôles secondaires. Bernard Tapie et sa femme seront respectivement incarnés par Laurent Lafitte et Joséphine Japy.