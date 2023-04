Bozouls. L’association Bozsport-Nature truste les podiums

L’année 2023 a commencé sur les chapeaux de roues pour les licenciés, de l’association qui confirment leurs résultats de 2022.

En VTT, après des podiums sur les manches Ufolep, les VTTistes ont concrétisé ce week-end à Combelles. Pierre Delfaut et Nicolas Vezinet sont devenus champions du département de l’Aveyron.

Sur route, il faut souligner la performance exceptionnelle des coureurs à la Cyclosportive l’Héraultaise le 2 avril.

Sur le parcours de 90 km Julien Couderc et Thibault Ricard ont remporté l’épreuve main dans la main après une échappée solitaire débutée en début d’épreuve. Ce résultat complète la 3e place de Corentin Cros obtenue sur la course FFC de Sansac à Maurs.

En trail, sur l’Ekiptrail de Rodelle, samedi 8 avril l’équipe termine second par équipe en réalisant une belle performance !

Au-delà des résultats, les licenciés contribuent et veillent grandement à la bonne ambiance et l’esprit d’équipe du Club. On peut en juger pendant le week-end de Pâques durant lequel une partie du club a sillonné les routes des Corbières et découvert de magnifiques routes.

Il faut indiquer que ces derniers temps la contribution de Bozsport Nature à ouvrir ou entretenir des sentiers communaux.