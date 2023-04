Trémouilles. Le quine du club de quilles a attiré son lot de joueurs

Beaucoup de cartons ont été vendus lors du quine des quilles. Toutes les tables de la salle des fêtes étaient occupées montrant le succès de cette manifestation. Les joueurs et leurs familles et leurs amis sont ainsi venus en soutien aux dirigeants et bénévoles du club et aussi pour tenter leur chance en emportant des lots mis en jeu : plantes, un citronnier, paniers gourmands, gâteau à la broche, charcuterie… Et peut-être celui du super loto avec toutes les rangées de chiffres pleines.

Cette manne financière outre son aide au club sur les différents postes inhérents à son activité témoigne d’un beau message de solidarité rurale.