Saint-Christophe-Vallon. Les relais de l’information touristique réunis en forum pour lancer la saison

L’Office de tourisme Conques-Marcillac organisait en ce début de saison un forum à destination de prestataires du territoire, membres du réseau des Relais de l’information touristique. Une vingtaine d’hôteliers, restaurateurs, villages de vacances, sites de visite, activités… avaient répondu présent à cette rencontre.

Après quelques mots de bienvenue de Julien Gautier, cogérant du restaurant Chez Marie, qui accueillait les participants au sein de son établissement, Jean-Louis Alibert, président et Régine Combal, directrice de l’office du tourisme, ont rappelé le concept de relais de l’information et ses enjeux pour la destination. "En touchant les visiteurs qui ne passent pas par l’office du tourisme, ce réseau vient mailler l’ensemble du territoire. Il structure l’accueil touristique au-delà de l’office de tourisme et permet une meilleure diffusion de l’information. Un relais de l’information touristique doit pouvoir renseigner a minima un visiteur. C’est avant tout la démarche volontaire de quelqu’un qui aime son territoire, qui aime en parler, en vanter les richesses". L’office de tourisme anime ce réseau : il propose des formations, met à disposition des outils pour faciliter la réponse au visiteur (présentoir, documentation), favorise l’interconnaissance de tous les relais par des rencontres. "Ce maillage vise le prolongement de la durée de présence du visiteur sur le territoire, son envie de revenir, et, de fait, l’optimisation des retombées économiques liées au tourisme", a souligné Régine Combal.

Le forum a également été l’occasion d’un échange privilégié avec des représentants de plusieurs organismes sur diverses thématiques : qualification de l’offre, accompagnement aux labels, formation, promotion, e-marketing, aides au financement de projets, développement touristique durable… Paul Rétif représentait la Chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron, Julien Andurand, l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme de l’Aveyron, Marielle Mouly, la communauté de communes Conques-Marcillac, Laure Vigouroux, le Grand Site de France de Conques en projet et Anthony Causse, Candie Durand, Amandine Regourd et Camille Zébrit, l’office de tourisme Conques-Marcillac. La journée s’est achevée par des balades proposées par deux des 15 "greeters d’aicí" du territoire communautaire. Pierre Madrières et Marcel Gaudy ont fait découvrir, respectivement, le bourg de Grand-Vabre et celui de La Vinzelle. Ces ambassadeurs de la destination qui œuvrent bénévolement toute l’année, ont partagé avec passion leur savoir et de nombreuses anecdotes sur ces lieux chargés d’histoire et de trésors à découvrir.