La Loubière. Loïc Albagnac lance une entreprise de scierie mobile

Loïc Albagnac a créé une nouvelle entreprise en début d’année et ne manque pas d’enthousiasme ni d’esprit d’initiative pour se donner tous les atouts de la réussite.

Depuis janvier, il répond à toute demande pour des travaux d’élagage ou d’abatage délicats et n’hésite pas à faire appel à un collègue pour tout chantier nécessitant deux intervenants. Loïc s’est aussi équipé d’une scierie mobile pour répondre aux besoins d’agriculteurs, d’exploitants forestiers ou d’entrepreneurs en surcharge de travail pour débiter en planches les fûts d’arbres selon les souhaits et demandes de ses clients. Il peut aussi travailler à domicile à Lioujas où il dispose d’un espace de travail adapté pour installer sa scie mobile ou sur les sites d’exploitation forestière qui lui sont confiés. Pour tous renseignements on peut le contacter au 06 07 60 66 85 pour tous travaux de sciage ou d’abattage.