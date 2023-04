Luc-la-Primaube : les grands buffets de Narbonne pour les adhérents des Caminaïres

Début avril, une vingtaine de Caminaïres prenaient la direction de Gruissan où Éliane et Paul les attendaient avec la fouace et le café qui ont été très appréciés.

Pour attendre midi, ils leur ont proposé une rando de 7 km autour d’un plan d’eau ainsi que la visite du vieux village de Gruissan avec la montée à la Tour Barberousse avant de se diriger vers Narbonne et les grands buffets. Gigantesque, gargantuesque ! Un paradis culinaire pour gourmands et gourmets.

Un premier aperçu

Pour ceux qui ont vu l’émission "Sept à huit" dimanche 2 avril, le reportage n’a donné qu’un aperçu de ce restaurant. Dans un cadre idyllique, tout est tentation, tout est saveur, tout est couleur, tout est perfection et tout est à volonté, des mets entièrement cuisinés maison à l’aide de produits frais, de saison et régionaux. Chacun a pu festoyer dignement jusqu’à satiété, en un mot, savourer les mille et un plats élaborés avec passion : entrées, viandes, poissons, légumes, fromages sans oublier les nombreux desserts et le vin.

Une balade

C’est à 15 h 30 que les participants ont quitté les lieux via les Salins de Gruissan surnommés "le lac rose". Une balade au cœur de 322 hectares aux reflets changeants, une traversée entre terre et Méditerranée. C’est 100 ans avant Jésus-Christ que les premières traces "d’or blanc" apparaissent à Gruissan, village qui s’est révélé propice à l’exploitation du sel.

Au cœur d’une nature préservée, le sel de Gruissan se cristallise sous l’effet de l’évaporation naturelle de l’eau salée. Récolté à l’approche de l’équinoxe d’automne, le sel atteint sa pleine maturité minérale : magnésium, calcium et autres oligo-éléments. Après avoir passé une magnifique journée ensoleillée, certains ont choisi de prolonger le séjour et de regagner Luc-la-Primaube pour les autres.