Quilles de huit : la discipline dans l'objectif de deux passionnés des sports régionaux

Arrivés en Aveyron vendredi 14 avril, les Haut-Savoyards Louis Morand et Loïc Manetti ont plongé à la découverte des quilles à l'occasion du premier week-end de championnat de l'année. Et c'est grâce au club de Luc, avec qui ils étaient en contact avant de s'élancer dans leur tour de France des sports régionaux, que les deux passionnés ont été immergés dans la discipline le temps de quatre jours.

Alors que les quilleurs d’Excellence reprenaient le championnat tôt dimanche 16 avril matin à Luc, Louis Morand et Loïc Manetti, vêtus du sweat bordeaux local, se fondaient dans la (petite) foule venue voir les premiers jetés de boules de la saison. Les deux copains installés au bord du lac d’Annecy ont posé pied en Aveyron vendredi 14 avril, après quatre jours d'un périple à vélo depuis la Haute-Savoie.

Car il y a un an, ces passionnés de floorball, discipline apparentée au hockey en salle, se sont lancés dans le projet de faire le tour de France des sports régionaux et traditionnels. Et après un petit passage en Suisse et une répétition jusqu'à Lyon, ils ont commencé leur voyage autour de l’Hexagone par… Luc.

En faisant des recherches, Morand et Manetti ont pris contact avec le club. Et ils n’ont pas été déçus, car les Lucois leur ont concocté une immersion express dans le monde des quilles : rencontre avec des figures de la discipline, découverte de la fabrication du matériel et des règles, entraînements, première manche et même le concert de La Deryves organisé par le SQ Magrin.

Le tout capturé à travers plusieurs objectifs pour faire découvrir dans un premier temps la discipline sur les réseaux sociaux (A World of sports), puis de manière plus poussée dans un futur documentaire. Et les quilles ont bien tapé dans l’œil des Haut-Savoyards, qui vont maintenant prendre la route de l'Hérault pour découvrir le tambourin.