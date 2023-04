Réforme des retraites : un colis explose devant la préfecture de Marseille, la CGT Energie revendique "une action coup de poing"

Le camion qui a déversé les colis transportait 13 personnes, la CGT Energie Marseille promet "d'autres actions cette semaine".

Aux alentours de 14 heures, dans le 6e arrondissement de Marseilles (Bouches-du-Rhône), plusieurs paquets ont été déversés devant les portes de la préfecture de région par un camion utilitaire. Comme le rapporte La Provence, des policiers se sont précipités vers le véhicule quand l'un des colis, qui s'est révélé être un compteur de gaz, a explosé. La détonation n'a pas fait de blessé.

Le camion aurait tenté de s'enfuir et a été intercepté quelques centaines de mètres plus loin. Le fourgon contenait 13 personnes à l'intérieur, toutes ont été interpellées pour "refus d'obtempérer et association de malfaiteurs". Une enquête a été ouverte.

Les syndicats disent qu'il s'agissait "de gros pétards"

À 14h40, la CGT Energie Marseille a revendiqué une "opération coup de poing devant la préfecture... Puisque la bourgeoisie et ses valets ne comprennent que ça, d'autres actions sont prévues cette semaine". Le syndicat assure que "ça sera comme ça jusqu'au retrait" de la réforme des retraites.

La préfète a condamné "sans réserve l'irresponsabilité de cette action qui aurait pu blesser policiers et passants", selon BFMTV. Selon la CGT Energie Marseille, dont les militants sont rassemblés devant le commissariat de Noailles, ce ne serait pas le compteur de gaz qui aurait explosé mais "de très gros pétards".

