Scandale financier chez l'ancien semencier Melila : le dossier relancé

L'ancien PDG de la firme ainsi que l'expert-comptable viennent d'être mis en examen.

"On a perdu les économies d'une vie". Il y a un an, dans nos colonnes, d'anciens salariés du semencier Melila, implanté sur la zone d'Arsac avant de faire faillite en 2017, ne cachaient pas leur colère. Et leur exaspération. Voilà des années qu'ils s'étaient tournés vers la justice pour obtenir réparation sur ce qu'ils nommaient "un scandale financier digne de l'affaire Madoff". Explications.

Forte ascension...

Spécialisée dans le commerce d'aliments pour animaux, la firme Melila - aucun rapport avec la jardinerie "Melila" -, dont les silos trônent toujours au bord de la route de Sévérac, connaît une forte ascension dans les années 2010. Pour poursuivre ce développement, une société parallèle est créée. Elle se nomme Investila. Les salariés sont invités à y investir, on leur promet "de la défiscalisation et des rendements jusqu'à 5%". Plusieurs collaborateurs du PDG, Marc Guy, se jettent dedans. Certains y placent jusqu'à plus de 100.000€, font investir leurs proches...

... puis liquidation judiciaire

Jusqu'à ce que tout s'écroule. En avril 2017, la société est placée en liquidation judiciaire. Douze anciens salariés déposent plainte. Ils connaissaient les risques de leurs placements, comme un achat de titres en bourse, mais ils jugent avoir été floués. En tout, 800 000€ sont perdus. "On nous disait qu'il n'y avait aucun risque, que Melila connaissait une croissance de 10-15% par an et lorsqu'on demandait à récupérer notre argent, c'était impossible. Tout cela n'était que du vent", expliquent plusieurs des plaignants.

"Cette avancée nous redonne espoir"

À l’époque, l'enquête diligentée par la brigade financière de Toulouse se conclut par l'ouverture d'une information judiciaire. Mais le dossier traîne au tribunal. Récemment, il a été rouvert et relancé. En ce début d'année, l'ancien PDG de Melila, Marc Guy, ainsi que son expert-comptable ont été mis en examen et de nouveau entendus sur l'affaire, a-t-on appris de source judiciaire. Cela débouchera-t-il rapidement sur une audience ?

"On l'espère et on l'attend depuis plusieurs années. Cette avancée nous redonne espoir et je crois qu'on doit féliciter le travail des enquêteurs de la brigade financière qui ont traité cette affaire avec le plus grand intérêt", expliquent plusieurs plaignants. Obtiendront-ils un jour réparation ? Mis en cause, le PDG Marc Guy confiait l'an passé à Centre Presse que ce n'était "ni à moi, ni à eux de juger". "De l'argent, j'en ai perdu bien plus qu'eux !", soufflait l'entrepreneur, aujourd'hui à la tête d'une nouvelle société spécialisée dans les semences.