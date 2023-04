Lédergues. Un club de danse ouvert à tous dans la joie et la bonne humeur

Comme tous les 15 jours, le vendredi de 21 h à 23 h, la salle polyvalente de Lédergues est occupée par les danseurs du club Générations mouvement. "Ces jeunes séniors" dynamiques, volontaires de 19 ans à 80 et plus, toujours en pleine forme grâce aux cours de gym, sont présents et de plus en plus avides d’apprendre de nouveaux pas, car "il n’y a pas d’âge pour apprendre".

Les répétitions vont bon train ! Parfois, par manque de concentration les erreurs s’accumulent, les pieds s’entremêlent, mais l’ambiance, la bonne humeur, le plaisir de danser sont là pour effacer les faux pas et repartir de plus belle.

Ce sont des moments de détente et de rigolade encore très bons pour la santé d’où la grande vigueur des adhérents. Le club est ouvert à tous ceux qui hésitent encore. Chacun fait ce qu’il peut, avec ses moyens, l’essentiel étant de participer.