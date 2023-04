Pomayrols. Une trentaine d’habitants de la commune profite du ortage des repas à domicile

L’association marmotte pour l’insertion s’est rendue à Pomayrols pour faire un bilan de son activité de portage de repas à domicile sur le territoire en présence de la maire, Christine Verlaguet, Olivier Coulomb, directeur du chantier d’insertion et Chris responsable de la planification des livraisons.

Depuis juillet 2022, c’est une trentaine de personnes qui ont bénéficié de ce service sur les communes de Pomayrols, La Capelle-Bonance, Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac, Sainte-Eulalie-d’Olt, Prades-d’Aubrac et Castelneau de Mandailles. En moyenne 500 repas par mois sont livrés. Des menus préparés par un restaurateur de la communauté de commune. A noter que ce service est proposé pour l’ensemble de la communauté de communes des Causses à l’Aubrac qui ne serait pas desservi par un autre professionnel. Deux propositions : plat à 9 € et le menu complet à 11 €. Les repas sont livrés froids dans un véhicule acheté spécifiquement pour ce service et qui est facilement reconnaissable via son flocage. Les livraisons sont réalisées trois jours par semaine, les mardis, jeudis et samedis pour des repas 7 jours sur 7 sans interruption. Plusieurs objectifs sur la mise en place de ce service : maintien de la personne à domicile sur l’ensemble du territoire et proposer de nouveaux métiers pour le personnel du chantier d’insertion de la recyclerie.