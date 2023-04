Vacances scolaires : mais au fait, pourquoi y a-t-il plusieurs zones et à quand remonte ce découpage ?

Ce week-end de la mi-avril 2023 marque l'entrée en vacances de printemps de la zone B. Mais au fait, pourquoi la France est-elle découpée en trois zones ? À quand ce découpage remonte ? On vous explique tout.

Comme ce fut le cas pour le mois de février, avril 2023 est la période des vacances de printemps. Elles ont démarré le samedi 8 pour la zone A, viennent tout juste de débuter pour la zone B et la Corse, et se lanceront le samedi 22 pour la zone C. D'où vient ce découpage ? Pourquoi existe-t-il ?

Retour... en 1964

Comme le rappelle le ministère de l'Education, c'est à partir de l'année scolaire 1964-1965 que la France métropolitaine est divisée en zones. Il y en a d'abord deux, appelées Groupe A et Groupe B. Puis une seule durant l'année scolaire 1970-1971, avant de rebasculer à trois lors de la rentrée suivante.

La division en deux ne reviendra que brièvement, en 1986-1987, et 1990-1991. Le dernier arrêté fixant la répartition en trois zones de vacances A, B et C a été fixé le 24 juillet 1995, toujours selon les données du ministère de l'Education.

Trois zones ainsi que la Corse

Pour rappel, les zones sont divisées selon les différentes académies. Dans la zone A figurent Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

La zone B est composée des académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.

La zone C comprend Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Enfin, la Corse est le quatrième élément du découpage national.

Pourquoi ce découpage ?

Dans un premier temps, d'un point de vue géographique, comme le montre la carte officielle dévoilée par le gouvernement, ce système de zones est le reflet des différentes régions françaises.

La Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté sont en zone A, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand-Est, le Centre Val-de-Loire et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont en zone B, et enfin l'Occitanie et l'Île de France en zone C.

Mais il y a d'autres objectifs derrière cette division. En septembre 2022, le ministère de l'Education nationale expliquait à nos confrères de Ouest-France que "l'objectif premier du calendrier scolaire est de l'organiser dans l'intérêt des élèves, en tenant compte des meilleurs rythmes d'apprentissages possibles ; mais il faut aussi tenir compte d'autres enjeux, notamment la sécurité routière car en réalité, le calendrier régule la vie de la société tout entière".

La France est divisée en plusieurs zones, pour les vacances scolaires. Service-public.fr - Capture d'écran

Trafic routier, tourisme...

En effet, des enjeux fondamentaux entrent en scène. Placer les trois zones en vacances au même moment densifierait alors le trafic routier et augmenterait les risques d'accidents et d'embouteillages sur les axes du pays. Étaler les vacances sur plusieurs semaines permet également au secteur touristique de tourner à plein régime.

À l'occasion des vacances d'hiver et de printemps, les trois zones disposent de congés différents selon les dates, à l'inverse des repos d'été, de la Toussaint et de Noël. C'est plus qu'un simple détail : cela signifie que la période de vacances dure donc six semaines, entre le premier jour de congé pour la zone A et le dernier jour de la zone C.

Un système de rotation

Pour cette année scolaire 2022-2023, la zone A est la première à partir en vacances, avant la zone B, puis la zone C. Par souci d'équité, cet ordre n'est pas toujours le même. Par exemple, pour l'année 2023-2024, c'est la zone C qui rangera d'abord les cahiers, avant que la zone A ne lui emboîte le pas une semaine plus tard, ainsi que la zone B en dernier lieu. Les dates pour la Corse ne sont pas encore connues.