Baraqueville. 50 greffes pour les 50 ans de la commune

Dans l’élan des 50 ans de Baraqueville, le maire Jacques Barbezange a invité les associations baraquevilloises à marquer, à leur manière, cet anniversaire inédit. L’association Arbre expo, connue pour l’organisation de son exposition emblématique tous les ans au mois d’octobre, a décidé de ne pas faire la sourde oreille à cet appel du pied.

C’est ainsi que le samedi 25 mars, date de la manifestation des Bœufs de Pâques, les membres de l’association attachés aux valeurs de la nature ont tenu un stand un peu particulier sous les Halls de l’Espace Raymond Lacombe. Ils ont proposé aux visiteurs de repartir avec un arbre greffé par leurs soins.

Tels 50 bougies, ce sont autant de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers qui ont, pour certains, préalablement subi l’intervention de nos chirurgiens pépiniéristes. Les opérations ont été majoritairement réalisées à base de variétés qu’ils entretiennent dans leur verger conservatoire. D’autres ont été greffés sous les yeux de leur acheteur car l’opération se voulait aussi instructive. Le spectacle n’a pas manqué d’intéresser de nombreux visiteurs pourtant venus, à l’origine plus pour les animaux que pour les végétaux. Qu’importe, le nombre de 50 réalisations, choisi pour le symbole, aurait été largement dépassé.

Pour ne pas créer de malentendu, on ne dira pas qu’elles n’ont pas fait long feu mais plutôt, qu’elles ont très vite trouvé preneur. Il ne restera plus qu’aux acheteurs à mettre en terre ce petit brin de vie à l’apparence inerte et ils auront la satisfaction, eux aussi, de replanter notre territoire.

Dans trois ou quatre ans, ils récolteront leurs premiers fruits mais on retiendra surtout que cette action laissera des traces positives sur notre environnement pendant au moins un demi-siècle supplémentaire.