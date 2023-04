Villecomtal. Assemblée et repas au club de l’Amitié

Comme en 2022, c’est à la salle des fêtes de Mouret que s’est tenue l’Assemblée générale annuelle du club de l’Amitié Villecomtal-Mouret. Après l’accueil des nombreux présents par les coprésidents Alain Bosc et Cyrille Bouscal, ce dernier a indiqué que le bilan de l’année écoulée était globalement positif avec une centaine d’adhérents et une reprise normale des activités.

Un hommage a été rendu aux quatre membres du club décédés depuis la dernière assemblée générale.

Neuf nouvelles adhésions ont été enregistrées pour 2023. La secrétaire, Christiane Cosségal, a présenté l’ensemble des réunions et manifestations depuis l’AG du 5 avril 2022 : bonne participation aux quines du 15 mai et du 15 janvier dernier, sorties au volcan de Lemptegy et à la bambouseraie d’Anduze, repas des cartes et stockfisch à Polissal, pièce de théâtre à Villecomtal, repas de fin d’année et pour terminer Carnaval de Nice et fête des citrons à Menton du 24 au 27 février dernier.

Michèle Sigal a pris le relais et présenté en détail le budget 2022 clôturé sur un solde positif. Le prix de la cotisation reste fixé à 15 €. Vote positif de tous les participants pour les 2 rapports.

Pour le Conseil d’administration, Liliane Cocheteux y fait son entrée et remplace Claude Laur qui a souhaité le quitter après plusieurs années d’activités pour lesquelles il est remercié. Tous les membres du CA ont été élus ou réélus.

Alain Bosc a présenté le programme des sorties prévues en 2023 : 11 mai, Musée de la tapisserie à Lodève ; du 22 au 29 juin, Corse (complet) ; 6 juillet, Rocamadour et Gramat ; 5 septembre, Béziers, croisière sur le canal du Midi.

Le repas chevreau à l’oseille concocté par Chantal de Pruines a régalé les gourmets.

Il a permis de nombreux, riches et chaleureux échanges entre participants avant de se terminer en chansons.

Pour la sortie du 11 mai s’inscrire avant le 30 avril auprès d’Alain Bosc au 06 08 07 03 11.