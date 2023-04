Aveyron : découvrez tous les médaillés du Concours des fromages d'Espalion

On vous liste les 29 médaillés d'or, 23 médaillés d'argent et les 9 médaillés de bronze du 19ème Concours officiel des fromages d'Espalion.

Un total de 180 produits laitiers, présentés par 40 fromageries et répartis dans 43 catégories, ont pris part au 19e Concours officiel des fromages d'Espalion.

29 médailles d'or ont été attribuées, 23 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. Ces titres auront une durée d'un an afin de promouvoir son produit. Les vainqueurs auront la possibilité de rappeler les distinctions obtenues sur leurs supports publicitaires pendant 5 ans à condition de préciser l'année et le type de produit lauréat.

On fait le point sur les résultats.

Yaourt nature au lait de brebis

Or : yaourt fermier de Bêle&Bio (Arvieu)

Or : yaourt brassé de l'Earl Lazuech (Drulhe)

Argent : yaourt fermier de Gaec du Salze (Saint-Izaire)

Yaourt aromatisé au lait de brebis

Or : yaourt à la mûre sauvage du Gaec du Salze (Saint-Izaire)

Argent : tradi bergère sur lit de châtaigne bio du SAS Ferme du Causse (Campagnac)

Fromage frais de type lactique non salé de brebis

Or : fromage blanc battu de l'Earl Lazuech (Drulhe)

Fromage frais de type lactique salé de brebis

Or : Diamant des prés de l'Earl Lazuech (Drulhe)

Lait emprésuré nature non sucré de brebis

Argent : Calhada du Gaec de Faral (Vézins-de-Lévézou)

Recuite / Brousse

Or : recuite du Gaec des Grands Causses (Sévérac-d'Aveyron)

Pérail démarche IGP

Or : le pérail de Millau de la SAS La Fromagerie des Artisous (La Cavalerie)

Or : le pérail des Artisous de la SAS La Fromagerie des Artisous (La Cavalerie)

Bronze : pérail papillon 150g de la Fromagerie Papillon (Roquefort-sur-Soulzon)

Pâte caillage lactique autre que Identité Pérail (brebis)

Argent : P'tit brebis d'une semaine de l'Eirl Terres Fromagères (Olemps)

Bronze : Reponcho des Raspes du Gaec d'Ambias (La Viala-du-Tarn)

Pâte molle type présure autre que Identité Pérail (brebis)

Or : Le Camandou de la SAS La Fromagerie des Artisous (La Cavalerie)

Argent : Crémeux le Vézou du Gaec Boutet Puech (Prades-de-Salars)

Bronze : Margalet Papillon 150g de la Fromagerie Papillon (Roquefort-sur-Soulzon)

Tomette non pressée au lait de brebis

Argent : Tome Le Vézou du Gaec Boutet Puech (Prades-de-Salars)

Bronze : Rondin Papillon de la Fromagerie Papillon (Roquefort-sur-Soulzon)

Pâte pressée non cuite au lait de brebis

Argent : La Pichotte de la SAS La Fromagerie des Artisous (La Cavalerie)

Argent : Boulie de l'Earl Lazuech (Drulhe)

Argent : Tomme des Grands Causses du Gaec des Grands Causses (Sévérac-d'Aveyron)

Argent : Dentella de brebis de la Sarl Fromabon (La Cavalerie)

Roquefort AOP

Or : Roquefort Taste Papillon de la Fromagerie Papillon (Roquefort-sur-Soulzon)

Argent : Roquefort Révélation Papillon de la Fromagerie Papillon (Roquefort-sur-Soulzon)

Pâte persillée autre au lait de brebis

Or : Bleu de Sévérac du Gaec des Grands Causses (Sévérac-d'Aveyron)

Yaourt nature au lait de chèvre

Or : Cabri'yaourt nature de Trébosc du Gaec des Trois Bois (Montrozier)

Fromage frais de type lactique non salé égoutté de chèvre

Or : Fromage frais Cabrinou de la Ferme de Falgayroles (Monteils)

Cabécou frais

Or : Cabri'cou frais de Trébosc du Gaec des Trois Bois (Montrozier)

Cabécou affiné

Bronze : Cabécou affiné du Fel du Gaec de la Chèvre Blanche (Le Fel)

Bronze : Cabécou affiné du Gaec FAU (Le Fel)

Cabécou sec

Argent : Cabécou sec du Gaec FAU (Le Fel)

Autre format lactique nature et frais de chèvre

Or : Crottin frais du Gaec de Cervel (Coubisou)

Autre format lactique nature et affiné de chèvre

Argent : Brique du Gaec de Cervel (Coubisou)

Diversification chèvre

Argent : Pavé du Larzac chèvre de la Sarl Fromabon (La Cavalerie)

Spécialité de chèvre aromatisée

Argent : Cabrilha ail et fines herbes de la Sarl Fromabon (La Cavalerie)

Spécialité de chèvre cendrée

Or : spécialité cendrée Cabrinou de la Ferme de Falgayroles (Monteils)

Spécialités autres produits laitiers frais

Or : Trio Cendré de l'Eirl Terres Fromagères (Olemps)

Or : Riz au lait fermier Les Délices de Zita de la SCEA de la Boriette (Le Cayrol)

Bronze : yaourt nature Buffa'Laubenq (Le Cayrol)

Autres produits laitiers affinés

Argent : La Fromagée du Larzac de Fromages & Terroirs (Roquefort-sur-Soulzon)

Argent : Trio Cendré affiné de Terres Fromagères (Olemps)

Yaourt nature au lait de vache

Or : Douceur Occitane nature bio de la Ferme du Causse (Campagnac)

Yaourt aromatisé au lait de vache

Or : yaourt sucré aux fruits pêche Les Délices de Zita de la SCEA de la Boriette (Le Cayrol)

Fromage blanc battu au lait de vache

Or : fromage blanc battu Les Délices de Zita de la SCEA de la Boriette (Le Cayrol)

Argent : fromage blanc battu du Gaec du Dourdou (Calmels-et-le-Viala)

Fromage frais égoutté en sac de vache

Or : fromage blanc de l'Earl La Roselle (Le Bas Ségala)

Crème fraîche et beurre de vache

Or : Crème fraîche du Gaec du Griffoul (Prades-de-Salars)

Argent : Beurre du Gaec du Griffoul (Prades-de-Salars)

Pâte molle de type lactique de vache

Argent : Le Métissé de la SCEA de la Boriette (Le Cayrol)

Bronze : Carré crémeux du Gaec du Griffoul (Prades-de-Salars)

Pâte molle de type présure de vache

Bronze : Crémallou de l'Earl La Roselle (Le Bas Ségala)

Tome ou tomette non cuite pressée ou non de vache

Or : Rodez de Fromages & Terroirs (Roquefort-sur-Soulzon)

Or : Tomette de l'Earl La Roselle (Le Bas Ségala)

Or : Le Thérondels de la Coop Laitière de Thérondels

Argent : Tomme de Cros du Gaec Domaine de Cros (Galgan)

Pâte pressée cuite ou demi-cuite de vache

Or : Simmental du Gaec la Ferme des Bouteilloux (Nauviale)

Laguiole AOP

Or : Laguiole fermier bio de Pegues Daniel (Montpeyroux)

Pâte pressée non cuite double pressage de vache

Argent : Fourmette de la Viadène du Gaec de la Borie Alte (Saint-Amans-des-Côts)

Bleu des Causses AOP