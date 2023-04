Ces jeunes Aveyronnaises créent l'association "Ensemble vers d’autres cultures" pour aider les enfants au Togo

Après une mission humainement bouleversante au Togo, Charline et Aurélie ont décidé de créer leur association.

Charline Alary et Aurélie Daffas sont deux charmantes demoiselles tournées vers l’humanitaire. En juillet de l’an dernier, elles ont ainsi passé trois semaines au Togo en mission auprès d’enfants en grande difficulté, avec le concours de l'ONG UJPOD et l’appui de bénévoles sur place.

Dès leur retour, profondément marquées par leur expérience très enrichissante, elles ont songé à créer une association afin de continuer à venir en aide dans les pays concernés par de réels besoins. Alors encore dans l’attente de l’obtention de leur diplôme, elles peuvent s’enorgueillir aujourd’hui d’exercer le métier d’assistante sociale.

Aussi pour partir en mission dans un autre pays

Charline et Aurélie viennent de créer leur association qu’elles ont baptisée "Ensemble vers d’autres cultures". Cette association, maintenant agréée par la mairie de Montrozier et reconnue par la préfecture, elles peuvent aujourd’hui se lancer dans leur objectif premier, lequel est l’envoi au Togo, d’un container essentiellement garni de matériel médical. A ce propos, Charline et Aurélie font appel à toute personne ou organisme pour les aider dans la procédure d’envoi desdits containers.

Par ailleurs, elles sont toujours en contact étroit avec les bénévoles de l’ONG et voudraient également participer à la construction, toujours au Togo, de locaux qui auraient pour but de loger les bénévoles afin que ceux-ci se retrouvent au plus près des personnes accompagnées et bénéficiaires de leur dévouement. "Ces objectifs atteints, nous aimerions alors partir en mission dans un autre pays afin d’y découvrir de nouvelles personnes, une autre culture et une autre manière de vivre", ajoutent-elles de concert.

Tout ce beau programme ne sera peut-être pas qu’utopie et prendra sans doute forme dans un avenir plus ou moins proche. Mais pour ce faire, et comme leur ambition a un coût, nos protagonistes sont en recherche de partenaires afin de récolter des fonds pour parvenir à leur fin.

On peut retrouver bien sûr toute l’actualité de leur entreprise sur les réseaux sociaux, dont Facebook "Evdc Humanitaire" et sont joignables par mail "ensembleautreculture@gmail.fr"