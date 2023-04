Bozouls. Danse : un 1er prix national pour Léo Le Gall

Néo Le Gall, bientôt 18 ans, passionné de sport, est tombé dans la danse dès ses 7 ans. Il s’investit dans des cours de hip-hop et aussi plus récemment dans des cours de classique mais c’est à travers le modern jazz qu’il s’est exprimé avec succès lors du concours de la Confédération nationale de la danse (CND) qui réunit des élèves de toute la région pendant trois jours.

Récemment, le danseur a donc participé au concours régional, au théâtre Le Bascala à Bruguières près de Toulouse dans la catégorie Solo Modern’Jazz pratique amateur, sur une chorégraphie créée par sa professeure Léonie Bonnefé, intitulée "Réminiscence". Famille, amis, élèves de l’association Danse Corps de Bozouls se sont réunis dans la salle de spectacle pour l’encourager et attendre le résultat de sa prestation. Ce fut fait avec un Premier prix national (ce qui équivaut à un 16/20) qui le conduira à Angers pour présenter sa chorégraphie au concours national le week-end de l’Ascension. Cris de joie et sentiment de fierté ont résonné au son de ce résultat. Un immense bravo à Néo pour sa prestation et à Léonie pour son travail passionné, qui conduit les élèves de Danse Corps à vivre des expériences très enrichissantes. L’association Danse Corps accompagne ses élèves dans leurs apprentissages et met un point d’honneur à proposer une ouverture artistique à ces jeunes danseurs.

"Partager des moments comme celui-ci est un vrai plaisir et un des prochains sera la participation du groupe jazz ados au concours chorégraphique Temps-Danse de Castelnaudary", précise l’enseignante.

Encore de belles aventures à partager et porter haut les couleurs de la ville.