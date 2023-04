Des victoires porteuses de nombreux enseignements

Samedi dernier a eu lieu un nouveau tournoi pour les moins de 9 ans à Sévérac-le-Château. Le tournoi était très bien organisé. Les jeunes joueurs on pu s’exprimer sur 4 matchs de 10 minutes. Quelques défaites mais aussi des victoires pour les deux équipes engagées.

Les moins de 13 garçons ont pris leur suite sur le terrain pour affronter leurs homologues de Sévérac. Un match très tonique dès le départ, au cours duquel les garçons n’ont rien dû lâcher. Beaucoup de pression et de contact qui ont rendu ce match difficile mais les Villefranchois ont su tirer leur épingle du jeu en remportant le premier tiers-temps et en arrachant la victoire à un point malgré une ambiance très tendue. Félicitations à toute l’équipe qui a su faire preuve de fair-play et de sang-froid face à la rugosité des leurs adversaires.

Quant aux moins de 15F, elles recevaient Beauzelle au gymnase du Tricot. Sur le papier c’était un match largement à portée, qui laissait donc l’opportunité de faire monter quelques moins de 13 ans pour qu’elles puissent s’aguerrir un peu plus.

Le match a été à sens unique. Plusieurs filles ont pu s’exprimer à tour de rôle : on peut dire donc que c’est une belle victoire collective qu’il ne fallait pas laisser passer pour la quête de la première place de la poule.