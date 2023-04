Gramond. Ephad et résidences du groupe Solea réunis pour un moment

Le Groupement Solea réunit aujourd’hui 16 établissements d’accueil pour personnes âgées répartis sur le territoire aveyronnais. Le Groupement Solea est né d’une volonté partagée de travailler ensemble par quinze présidents de conseils d’administration et directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées de l’Aveyron. Leur souhait premier est de permettre à leurs résidents les plus valides de se rencontrer et de partager leurs expériences. Réunis ce jeudi 13 avril à la salle du Bouscaillou, les Ephad et résidences autonomes avaient envoyé leurs seniors en terre gramondaise.Pour ce type de manifestation à thème c’est grâce au concours généreux des nombreuses animatrices et animateurs sans oublier quelques artistes locaux (Petit Jérémy et Fiona) que ces rencontres peuvent se réaliser dans la joie et la bonne humeur.