La Loubière. Le Conseil départemental soutient les jeunes pongistes

Dimanche après-midi, la salle de sports de Lioujas sera l’hôte de la quatrième et dernière manche du Challenge du Conseil Départemental dimanche 23 avril.

Tous les jeunes pratiquants du tennis de table, licenciés ou non licenciés peuvent participer à cette compétition parrainée par le Conseil Départemental et organisée par le Comité Départemental.

C’est le Ping-Pong Club lioujacois qui mettra ses équipements à disposition pour cette quatrième manche qui devrait rassembler plus de 70 jeunes compétiteurs. Tous profiteront de la dotation et du goûter offerts par le Conseil Départemental au terme du tournoi confié au juge-arbitre Éric Demange qui a supervisé chacune des éditions précédentes, notamment à Marcillac et à Villefranche de Rouergue. Le pointage est prévu à 13 h 30 pour un début des échanges vers 14 heures.

Un bel après-midi en perspective pour les jeunes fans de la petite balle blanche.