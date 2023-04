Entraygues-sur-Truyère. Les acteurs économiques se fédèrent

Les acteurs économiques des communes d’Entraygues, du Fel, Golinhac, Espeyrac et Saint-Hippolyte se sont retrouvés dernièrement à la salle multiculturelle pour leur première assemblée générale. Christophe Montourcy a ouvert la séance avec l’envie de relancer une association au sein du bassin de vie. Il a rappelé "la nécessité de se rassembler en association pour améliorer la visibilité du tissu économique au niveau départemental et la volonté d’élargir le groupe à tous les acteurs économiques et touristiques du secteur en développant la cohésion, l’échange et la collaboration de ses membres. Notre but est de fidéliser la clientèle locale par le biais d’animations, de réalisations d’événements, la promotion et la coordination du commerce au sens large."

Face à l’éloignement des centres décisionnaires, l’association entend défendre les intérêts communs à tous les membres, en étant une association référente auprès des institutions pour tous les projets de développement et offrir aux membres une identité collective par le biais de différents supports de communication.

Laura Boutonnet, chargée du développement économique de la communauté de communes, a exposé une analyse démographique et économique du secteur. Il en est ressorti un point de vigilance malgré l’arrivée d’un élan de jeunesse non négligeable car la moyenne d’âge des entrepreneurs est élevée. Elle a mis en avant le dynamisme et l’éventail de services proposé sur le territoire. De son côté, Laura Devèze a présenté le programme "Petites Villes de Demain" auquel Entraygues participe. Ce dispositif vise à améliorer la qualité de vie des habitants des territoires ruraux par des trajectoires dynamiques et engagées dans la transition écologique.

Enfin, Sylvie Saquet, directrice de l’office de tourisme Terres d’Aveyron a présenté un bilan touristique en progression et a souligné la richesse des hébergements. Elle a expliqué la nouvelle organisation prévue pour le bureau d’Entraygues qui est le deuxième du secteur en volume de fréquentations (après Bozouls) et fait le lien entre tourisme et économie notamment sur l’axe vallée du Lot, Gorges de la Truyère ainsi que le GR65 de par les paysages et lieux que les gens plébiscitent pour venir se ressourcer.

À l’issue de la réunion, un nouveau bureau a été constitué avec Delphine Prat et Richard Corbel à la présidence, Olivier Raynal et Laurence Mousset, trésoriers, Pauline Laporte et Anaïs Sabathié, secrétaires.