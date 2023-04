Pluies : "Certains secteurs en Aveyron ont reçu l'équivalent de ce qu'il tombe habituellement en trois semaines en avril"

23 mm sur les hauteurs de Saint-Rome de-Cernon et au Clapier ; 22 mm à Villefranche-de-Rouergue et à Lanuéjols ; 21 mm à Rodez et à St-Pierre des Cats (Mélagues) ;19 mm à Rignac ; 18,5 mm à La Cavalerie ; 14,5 mm à Nant et à Mostuéjouls ; 10 mm à Millau