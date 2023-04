Réforme des retraites : plusieurs rassemblements annoncés par l'intersyndicale en Aveyron ce jeudi 20 avril

En Aveyron, l'intersyndicale s'est réunie mardi 18 avril 2023, pour décider de la suite à donner au mouvement de contestation contre la réforme des retraites.

Quelle suite donner à la mobilisation contre la réforme des retraites en Aveyron ? Pour y répondre, l'intersyndicale aveyronnaise, toujours à l'unisson contre le projet et d'ores et déjà projetée sur le 1er mai comme elle nous le dévoilait samedi, s'est réuni ce mardi 18 avril 2023 pour trancher.

Plusieurs rassemblements en Aveyron

Au sortir de cette réunion, David Gistau, représentant syndical de la CGT en Aveyron, a annoncé la couleur. "Jeudi 20 avril, il y aura cinq voire six rassemblements" dans le département, "ou entre midi et deux, ou en fin d'après-midi". L'intersyndicale a d'ores et déjà défini des points de rendez-vous :

Rodez : 17 h 30 sur la place du Bourg

Villefranche-de-Rouergue : 17 h 30 sur la place de la République

Decazeville : 17 h 30 au jardin public

Millau : 18 h 30 sur la place de la Capelle

Saint-Affrique : 18 h 30 sur la place de la mairie

Capdenac-Gare : 12 h 30 au rond-point Saint-Julien-d'Empare

"Occuper le terrain, protester"

En milieu d'après-midi, ce mardi 18 avril, le mode opératoire n'est pas encore totalement fixé pour la journée du 20 avril : "les initiatives sont en train d'être arrêtées, ce n'est pas encore tout à fait défini, mais il y aura des rassemblements, et, en fonction du monde, des manifestations", précise le représentant syndical de la CGT.

Comme l'intersyndicale aveyronnaise le soulignait samedi dans nos colonnes, et en marge des déclarations des syndicats nationaux après la prise de parole du Président de la République, le 1er mai reste un objectif majeur.

"Ce jeudi servira à pousser pour un 1er mai exceptionnel. On a cette volonté de continuer à occuper le terrain, à protester. Désormais, la loi est promulguée, mais elle peut être suspendue ou retirée", concède David Gistau.

"On est uni jusqu'au bout"

Autre point très largement souligné par l'intersyndicale aveyronnaise le 15 avril : l'unité. "Ce mardi matin, les sept organisations étaient réunies, il n'y a pas le moindre problème, on a acté dans l'unité totale à nouveau", rapporte le représentant syndical de la CGT. "On est uni jusqu'au bout et on va continuer."