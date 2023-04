Ce mardi 18 avril 2023, la chèvre Bannshi victime de maltraitance et recueillie par la SPA de Rodez depuis le mois de janvier, est opérée dans une clinique vétérinaire de Montpellier.

"Notre petite Bannshi est en route pour l'hôpital vétérinaire Languedocia à Montpellier. C'est le grand jour de son opération !" C'est par ces mots que la SPA de Rodez annonce l'heureuse nouvelle sur sa page Facebook ce mardi 18 avril.

Grâce à l'appel aux dons lancé par la structure et l'élan de générosité, cette petite chèvre qui vit avec une patte cassée va pouvoir subir l'intervention chirurgicale dont elle a besoin.

En janvier 2023, la gendarmerie de l'Aveyron et la SPA de Rodez étaient intervenues dans une maison située à Alrance pour sauver plusieurs chiens et chats abandonnés et affamés. Le refuge avait également pris sous son aile Bannshi.

Un élan de générosité qui a permis de recueillir les 2 000 € nécessaires

En une semaine, les 2 000 € nécessaires pour son opération ont pu être récoltés. Après l'avis pris auprès de plusieurs avis de vétérinaires, le verdict était tombé : la patte de Bannshi n'est pas malheureusement pas réparable. Toutefois, une intervention était rendue possible pour améliorer la qualité de vie de l'animal.

Sa rotule va être remplacée

L'opération de Bannshi qui se déroule ce mardi 18 avril prévoit le remplacement de la rotule par des broches et des plaques qui doivent lui permettre de retrouver l'usage de sa jambe.

Plus d'informations à venir