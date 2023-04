Rodez : Station A prêt à éclore dans son nouvel écrin, voici ce qui vous y attend

Désormais installé au 19 avenue Amans-Rodat, Station A déploie petit à petit ses activités et compte bien retrouver sa vocation originelle de tiers-lieu. Plusieurs tables rondes, dans le cadre du Printemps citoyens porté par la région Occitanie, seront prochainement organisées.

Après plusieurs mois passés à chercher un nouveau lieu, à réaliser d’importants travaux de rénovation, et surtout changer totalement la physionomie de l’endroit, l’ancien local qui était autrefois un garage automobile s’apprête à prendre toute sa dimension de tiers-lieu.

Tout récemment, au 19 avenue Amans-Rodat, Station A a de nouveau accueilli ses premiers visiteurs, visiblement agréablement surpris de l’atmosphère des lieux. L’ouverture officielle et définitive devrait avoir lieu d’ici un mois, avec une ouverture du bar qui devrait s’étendre du mardi au samedi de 17 heures à 23 heures.

À cette occasion, le nom du tiers-lieu qui avait d’abord éclos entre les murs des anciens haras de la rue Vieussens a quelque peu évolué en : La StAtion. Mais le principe reste toujours le même. Réunir en un même lieu et sur un environ 400 m2 plusieurs activités, un espace de coworking, des bureaux fermés, mais également des conférences, des ateliers, des concerts… Tout en restant ouvert la ville et sur la vie du quartier.

Bientôt les premières bières

S’il reste encore des éléments à peaufiner au 19 avenue Amans-Rodat, et un modèle qui sera amené à évoluer, l’installation dans ce local a également permis à Chloé Mirabel, créatrice de la bière Oppida, d’y déposer ses cuves.

Et ce ne fut pas une mince affaire. Mais les premiers brassins sont finalement sortis des cuves il y a peu. Et les premières bières pourront être servies d’ici quelques semaines.

Par ailleurs, le tiers-lieu accueillera plusieurs tables rondes dans le cadre du Printemps citoyen organisé par la région Occitanie. Des tables rondes ayant pour thèmes : la formation supérieure dans les territoires ou encore les entreprises engagées, etc. Plusieurs rendez-vous qui vont rappeler à certain ce qu’était Station A dans son précédent lieu : un endroit ouvert sur la ville où s’organise une multitude d’activités imaginées et portées par une équipe de passionnés bien décidée à porter ce tiers-lieu, propice à l’émergence d’idées et aux rencontres.