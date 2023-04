Mouret. Sauvegarde du patrimoine : réalisation d’une table d’orientation

L’Association sauvegarde du patrimoine Mouret invite ceux qui ne l’ont pas déjà fait, à aller à la découverte de la table d’orientation installée "Table de Maurice" près du Grand Mas. L’initiative de cette création est due à Bernard Pouget accompagné par Michel Calixte et André Raynal qui, en lien avec la municipalité a contacté et engagé le dessinateur Michaël Rivière, le maçon Guillaume Debord maçon pour la construction du socle, tous deux habitants du Grand Mas, l’entreprise "Signalétique céramique de sauveterre de Rouergue pour la céramique".

Le résultat est magnifique invitant à une découverte à 360 degrés des paysages, et des villages. Les animations traditionnelles seront reprises cette année avec la Randonnée des orchidées le 8 mai, accompagnée par Jean Paul Favre, botaniste, pour une découverte des orchidées sauvages et autres plantes locales et Marie Dominique Albinet, environnementaliste, pour une conférence à Saint-Jean le Froid sur le thème "Causse, Rougier, Ségala : lire, connaître, comprendre les paysages du territoire Conques-Marcillac".

Pour rappel, vendredi 16 juin, à la "Table de Maurice" (Le Grand Mas) "Faites de la musique sans électricité". Le 24 juillet Rando des Enfarinés, le 10 août, rando nocturne.