Sécurisation du carrefour de la Glèbe

Le Département de l’Aveyron a débuté les travaux de sécurisation du carrefour de la zone d’activité de "La Glèbe" entre les routes départementales 926 et 132 sur la commune de Savignac. L’aménagement consiste à réaliser un carrefour giratoire pour sécuriser les flux routiers. Cette opération, d’un montant de 565 000 € TTC, est entièrement financée par le Département de l’Aveyron.

Les travaux seront majoritairement réalisés sous circulation. Certaines phases vont nécessiter une interruption partielle ou totale de la circulation, mais les accès à la zone d’activité seront maintenus. "Les riverains et les entreprises demandaient depuis longtemps un aménagement pour sécuriser la tournée" indique André At, conseiller départemental en charge des finances et des routes.

"Une réunion a eu lieu il y a un an à la Sous-Préfecture pour présenter le projet. Avec un flux de 7 000 véhicules par jour sur la RD 926 et 2 500 sur la RD 132, ce point névralgique a été retenu dans le programme d’investissement du département." Réalisés par Gregory ETP-LV, les travaux se poursuivront jusqu’en août 2023.