Gabriac. Succès des portes ouvertes à l’école

Samedi dernier l’école Léo d’Orfer a ouvert son établissement au public afin de découvrir les installations et de dialoguer avec les enseignants. Cette année, l’école compte 43 élèves (19 dans la classe maternelle-CP, menée par Jessica Boudes et 24 dans la classe élémentaire menée par Aurélie Dellus). L’école est équipée de classes lumineuses de tableaux interactifs, bibliothèque, salle de sieste pour les tous petits, salle de motricité, salle informatique, tablettes numériques, espace sanitaire neuf et adapté, des jeux extérieurs, le tout situé à deux pas de la salle des fêtes qui fait office de gymnase.

En ce samedi 15 avril, ce sont plusieurs familles qui sont venues visiter l’école afin d’inscrire leur enfant en PS (enfants nés en 2020). Les élèves de CM2 sont venus pour faire la visite aux petits nouveaux et à leurs parents.

La mairie, l’APE (association des parents d’élèves) ainsi que le centre social de Bozouls en charge des temps périscolaires étaient représentés.

A la rentrée prochaine, il devrait y avoir 45 élèves (20 dans la classe maternelle-CP et 25 dans la classe élémentaire).