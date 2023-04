Naucelle. Sur les traces du cardinal Jean Carrier

Bien connu sur la commune de Crespin et de l’Ostal Jean-Boudou en particulier, Jérôme Vialaret va se lancer un nouveau défi d’importance, à la fois historique et physique. Historique, celui de refaire le périple du cardinal Jean-Carrier, nommé cardinal en 1 422 par le pape "avignonnais" Benoit XIII. Originaire d’Espalion, Jean Carrier lui avait voué allégeance sa vie durant et devint au fil du temps l’un de ses hommes de confiance.

Durant cette période trouble et troublée du Grand Schisme d’Occident, les trahisons et les changements d’obédience allaient bon train. Bientôt, Jean Carrier était obligé de se retirer au château de Tourène sur les berges du Viaur à La Roque de 1420 à 1423, un nid d’aigle perché à mi-falaise entre plateau et rivière que l’on nommait aussi "Peniscolette", clin d’œil à Benoit XIII qui avait trouvé refuge à Peniscola en Espagne en 1 415. Benoît XIII y séjourna jusqu’à son décès, continuant à créer des cardinaux jusqu’à deux jours avant sa mort. Le cardinal Carrier, apprenant le décès du pape Benoît en juin 1423, décidait de se rendre à Peñiscola, malgré le siège que subissait alors le château de Tourène. La ville de Péniscola a fait de cette année 2023 l’année Benoit XIII, 600 ans après son décès.

Le projet de Jérôme Vialaret est aussi sportif. Durant ses congés, il va tenter de réaliser le même parcours, seul et à pied, depuis le château de Tourène jusqu’à Péniscola. 600 km qu’il prévoit de boucler en 24 jours, avec des haltes prévues, d’autres qui surgiront au gré des rencontres.

Le conteur n’a pas hésité à demander des conseils à Roland Bessière, randonneur confirmé. Un projet ambitieux, qui à n’en pas douter fera l’objet de soirées contes vécu à compte d’auteur. Départ prévu de 17 avril… Bonne chance.