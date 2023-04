Manhac. Un jeu pour connaître sa commune

Tous les trois mois, la commission communication municipale propose via son journal municipal, un jeu. Cela peut être une photo à retrouver, des mots croisés où se glissent les divers lieux dits de la commune, où rues, etc. Une belle méthode pour faire connaître sa commune. Ce jeu concerne les enfants jusqu’à 13 ans. La dernière photo a été trouvée par deux enfants, Louise Sainct et Loan Costes, tous deux se sont vus remettre une casquette aux couleurs de Manhac et une place de cinéma. Cette initiative permet à nos jeunes à la fois de découvrir leur environnement et de pouvoir s’investir un peu plus tard dans une association.