Espalion. Une bourse d’échange de plants et graines

Le mois de mai approche à grands pas et comme tous les ans l’association Riz’Home organise sa bourse d’échanges de plants et de graines. Cette année ce sera le lundi 8 mai, salle de la Gare à Espalion. Au programme : vers 12h15 - 12h30 repas partagé (chacun amène quelque chose à manger sans oublier son couvert lavable). Après le repas, échanges de plants et de graines en partenariat avec l’Association Biodiva qui a été à l’initiative de cette rencontre il y a plusieurs années.

NB : Parmi les membres de Riz’Home, si certains veulent eux aussi faire des semis, il y a dans la cabane du jardin partagé des petits pots disponibles.