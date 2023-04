Golinhac. Une chasse aux œufs appréciée

Le lundi de Pâques, Goli-Pitchoun a organisé un après-midi récréatif pour les enfants. Ils étaient une vingtaine inscrits pour l’occasion. Avec un beau soleil printanier, cet atelier a eu lieu au plan d’eau. Tous étaient heureux de se retrouver pour partager un temps récréatif. Sandrine accompagnée de Stéphanie a proposé la décoration d’un sac lapin, grâce à des gommettes, chacun a personnalisé son contenant. Puis les grands ont participé à résoudre une énigme tandis que les plus jeunes sont partis dans une course folle à la chasse à l’œuf. Des rires et des cris de joie émanaient de toutes parts. Puis un goûter en commun était servi aux enfants, et aux parents présents. Le prochain atelier aura lieu samedi 27 mai au matin, le thème de la séance est la création de jeux extérieurs. Inscriptions avant le 19 mai auprès de Sandrine.