Entraygues-sur-Truyère. À Pons, une journée autour de la Fête des jardins et d’un vide-greniers

Le printemps est là… Et à Pons, il se fêtera dimanche 30 avril avec la Fête des jardins, organisée par le comité des fêtes local. Toute la journée, il y aura de nombreux exposants en horticulture et maraîchage, des productions gastronomiques et artisanales locales, du matériel de motoculture, de décoration d’intérieur…

Pour les chineurs, un vide-greniers sera organisé le même jour à partir de 9 h 30 : inscription gratuite aux 05 65 66 27 48 et au 05 65 66 01 90. Ouvert à toutes et à tous.

Dès 10 h, des "bébêtes" feront la joie des enfants. À 10 h 30, la messe sera célébrée et le public pourra se restaurer à partir de 13 h avec un buffet froid comprenant de la charcuterie ou de la salade de riz, du rôti / pounti, du fromage, des fraises et de la fouace pour 13 € par personne. Pendant tout l’évènement, une navette sera mise à disposition pour circuler dans le village.